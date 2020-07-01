В Китае снова выявили случаи заражения коронавирусом

Китайские врачи за минувшие сутки выявили только три случая вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 10 человек были выписаны из медучреждений.

Все три новых случая были выявлены в Пекине. Всего с 11 июня в городе после выявления новой вспышки заболевания зафиксировано 328 случаев инфицирования.

Общее число ввозных случаев заболевания в КНР за сутки не изменилось и составило 1 918, из них 1 839 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, а 79 находятся на лечении в медучреждениях. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

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Общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в КНР достигло 83 534, умерли 4 634 человека, 78 479 вылечены. В настоящее время число так называемых активных случаев заболевания в КНР составляет 421, из них состояние семи человек оценивается как тяжелое.

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С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов: если у человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились характерные признаки заболевания (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлено три человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов — все они прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся в общей сложности 100 таких пациентов, из них 63 прибыли из-за границы. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала эпидемии.

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