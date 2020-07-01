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В Китае снова выявили случаи заражения коронавирусом

1 июля, 06:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов

Китайские врачи за минувшие сутки выявили только три случая вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 10 человек были выписаны из медучреждений.

Все три новых случая были выявлены в Пекине. Всего с 11 июня в городе после выявления новой вспышки заболевания зафиксировано 328 случаев инфицирования.

Общее число ввозных случаев заболевания в КНР за сутки не изменилось и составило 1 918, из них 1 839 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, а 79 находятся на лечении в медучреждениях. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

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Общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в КНР достигло 83 534, умерли 4 634 человека, 78 479 вылечены. В настоящее время число так называемых активных случаев заболевания в КНР составляет 421, из них состояние семи человек оценивается как тяжелое.

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С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов: если у человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились характерные признаки заболевания (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлено три человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов — все они прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся в общей сложности 100 таких пациентов, из них 63 прибыли из-за границы. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала эпидемии.

Ранее американский президент Дональд Трамп рассказал, из-за чего зол на Китай.

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Китай заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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