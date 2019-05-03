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В Китае торнадо перевернул батут: погибли дети

3 мая, 08:23

Трагедия произошла в провинции Хэбэй на севере страны

Фото: AFP
Фото: AFP.

На севере Китая на территории уезда Лайюань в провинции Хэбэй торнадо опрокинул надувной батут. Погибли по меньшей мере двое детей, еще семь получили ранения, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел вчера, 2 мая, на площади Цзюймаюань. Внезапный порыв ветра перевернул батут в виде надувного замка высотой в два этажа жилого дома. Отмечено, что один ребенок погиб на месте, еще один скончался в больнице. Все пострадавшие сейчас находятся в медицинских учреждениях, их состояние оценивается как стабильное.

Ранее мы писали о том, что жертвами непогоды, обрушившейся на юг Соединенных Штатов еще 13 апреля, стали не менее восьми человек и еще десятки человек пострадали. Как сообщают американские СМИ, последствия разгулявшейся стихии ощутили на себе 80 млн американцев. Очевидцы сообщают о 16 торнадо в южных штатах США.

Кроме того, ранее торнадо также обрушилось на турецкий курорт Анталья. Из-за стихии пострадали по крайней мере 12 человек. 

Также мы писали, что Анталья традиционно остается наиболее популярным курортом в Турции среди граждан Украины.

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Тег Китай, дети, погибшие, пострадавшие, батут, торнадо

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ТАСС

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