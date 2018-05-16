В Китае в пассажирском самолете во время полета вылетело лобовое стекло

Капитан сумел посадить самолет, на борту было 119 пассажиров, 27 человек с ушибами отправили в больницу

В Китае произошла аварийная посадка пассажирского самолета. У авиалайнера на высоте десяти километров вылетело лобовое стекло. Второго пилота наполовину вытянуло наружу. Но его от гибели спасли ремни безопасности. Не ошибся и капитан Airbus. Он сумел посадить самолет. На борту было 119 пассажиров. 27 человек с ушибами отправили в больницу. А пилота местная пресса назвала настоящим героем.

"Я видел, как стюардессу вместе с тележкой подняло в воздух, а затем все свалилось на пол. Мы бросились помогать, вдруг выпали кислородные маски, и самолет резко стал падать. Но потом он выровнялся, и мы приземлились в аэропорту", – рассказал Ванг Цяньлун, пассажир самолета.

Ранее сообщалось, что в стамбульском аэропорту имени Ататюрка во время рулежки столкнулись два пассажирских самолета.

Лайнер Airbus A330 авиакомпании из Южной Кореи Asiana зацепил крылом самолет A321, принадлежащий Turkish Airlines. На борту южнокорейского авиалайнера находились 236 человек, турецкого – 217. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus со 168 пассажирами на борту после приземления съехал со взлетной полосы в аэропорту провинции Трабзон (Турция) и застрял на склоне над Черным морем.