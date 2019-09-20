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В китайском зоопарке оскандалился "царь зверей"

20 сентября, 21:57

В сети появилось забавное видео из зверинца

В сети появился забавный ролик с "царем зверей", который опозорился, как котенок, пытаясь опереться на львицу.

В соцсетях показали, как "мужчина" захотел прилечь и оперся на самку, как на подушку, однако ей это не понравилось.

Она поднялась и ушла, а лев забавно повалился на спину лапами кверху, как котенок. Пользователи соцсетей иронизируют, мол, семейная жизнь иногда бывает непростой не только у людей.

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Напомним, ранее мы писали о том, как двух львов застукали в объятиях на глазах у самки. Фотограф запечатлел эту необычную ситуацию на фото.

Также напомним, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

Также стоит напомнить о том, как в Ботсване на территории Национального заповедника Мореми, где ранее львы устроили гиенам засаду, туристка сняла на видео нападения стаи гиен собак на львицу с детенышем

На кадрах ролика можно увидеть, как собаки кружат вокруг крупных хищников, и пытаются нападать, но львица сумела заставить гиен сосредоточить все внимание на ней, что позволило львенку уйти от нападения.

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Источник: Сегодня

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