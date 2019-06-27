В КНДР арестовали австралийского студента

Он получает степень магистра в области корейской литературы в Университете Ким Ир Сена в северокорейской столице

Фото: AFP

Гражданин Австралии арестован в Северной Корее. Об этом сообщают южнокорейские и западные СМИ.

По их данным, в Пхеньяне был взят под стражу 29-летний Алек Сигли из австралийского города Перт.

Он получает степень магистра в области корейской литературы в Университете Ким Ир Сена в северокорейской столице, а также проводит туры для иностранцев, посещающих страну.

Причины его ареста неизвестны. Однако, отмечается, что всего три месяца назад Сигли написал статью для The Guardian, в которой рассказывал о возможности передвигаться по столице без сопровождения и обедать там, где ему нравится.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии сообщило, что оказывает консульскую помощь "семье австралийца, который, как сообщается, был задержан в Северной Корее".

"Департамент срочно ищет разъяснения", – следует из заявления ведомства.

Австралия не имеет собственной дипломатической миссии в Пхеньяне и представлена в Северной Корее посольством Швеции.

Добавим, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил КНДР в смерти американского студента.

Напомним, что правительство КНДР отрицает, что подвергало пыткам 22-летнего Отто Уормбира, отбывавшего заключение в северокорейской тюрьме и скончавшегося вскоре после возвращения в США. В частности, Пхеньян утверждает, что с ним обращались "в соответствии с международными правилами", и считает необоснованными жалобы родителей студента на ужасное обращение с их сыном.

Так, офис контроля за внешними активами Минфина США ввел санкции против трех лиц в высшем государственном руководстве КНДР в ответ на продолжение серьезных нарушений прав человека режимом страны. Этот шаг указывает на попрание руководством КНДР свободы жителей страны и является напоминанием о жестоком обращении Северной Кореи с гражданином США Отто Уормбиром.

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