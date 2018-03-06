В КНДР пообещали не бомбить Южную Корею

Также в стране готовы к прямым переговорам к США

В Северной Корее могут ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США.

Об этом сообщил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в КНДР.

В КНДР также пообещали не применять ядерные и обычные вооружения против Южной Кореи. В конце апреля главы Северной и Южной Кореи могут провести официальную встречу.

5 марта, в КНДР прибыли специальные посланники Южной Кореи для переговоров с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. В делегации 10 представителей – пять главных делегатов и пять вспомогательных чиновников, в том числе главу разведки Сеула.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

В свою очередь недавно в Северной Корее отменили встречу с США в последний момент. Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе и сестра лидера КНДР должны были встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.