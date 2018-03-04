В КНДР состоятся важные переговоры: Южная Корея отправляет своих спецпосланников

В Пхеньян отправят десять переговорщиков, стало известно, о чем будут говорить

В понедельник, 5 марта, в КНДР прибудут специальные посланники Южной Кореи для переговоров с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправит всего 10 представителей – пять главных делегатов и пять вспомогательных чиновников, в том числе главу разведки Сеула.

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В Сеуле рассчитывают, что южнокорейская делегация поможет в создании условий для переговоров между КНДР и США, а также улучшит отношения между двумя Кореями. Во время двухдневной поездки делегаты встретятся с высокопоставленными чиновниками КНДР, а потом полетят в США, чтобы объяснить Вашингтону результаты этих переговоров.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

В свою очередь недавно в Северной Корее отменили встречу с США в последний момент. Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе и сестра лидера КНДР должны были встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.