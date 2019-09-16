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В Колумбии самолет рухнул на жилой квартал: есть жертвы

16 сентября, 01:43

На место крушения уже выехали специалисты, чтобы начать расследование

/ Фото: Pixabay

По меньшей мере семь человек стали жертвами крушения самолета на западе Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила газета "Тьемпо".

По ее данным, инцидент произошел во второй половине дня воскресенья в городе Попаян (столица департамента Каука). Двухмоторный самолет вылетел в сторону муниципалитета Лопес-де-Микай, однако через несколько минут после взлета он рухнул на жилой квартал. Из девяти человек, находившихся на борту, погибли семеро, в том числе оба пилота. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

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На место крушения уже выехали специалисты, чтобы начать расследование. Причина падения самолета пока неизвестна.

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Ранее сообщалось, что в США в штате Огайо около аэропорта "Толедо Экспресс" разбился грузовой самолет, погибли два человека. Одному погибшему члену экипажа было 69 лет, второму – 72. Оба они из Техаса.

Кроме того, десять человек погибли при крушении небольшого двухмоторного самолета в Далласе в американском штате Техас. Самолет Beechcraft BE-350 King Air ("Бичкрафт би-и-350 Кинг Эйр") во время взлета врезался в ангар на территории муниципального аэропорта Эддисон и загорелся.

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Колумбия крушение самолет жертвы

Источник: ТАСС

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