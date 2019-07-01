Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США самолет врезался в ангар: есть жертвы

1 июля, 04:07

На момент катастрофы в ангаре никого не было

Фото: Tom Muller / Facebook
Фото: Tom Muller / Facebook.

Десять человек погибли при крушении небольшого двухмоторного самолета в Далласе в американском штате Техас. Об этом в воскресенье сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

По его данным, самолет Beechcraft BE-350 King Air ("Бичкрафт би-и-350 Кинг Эйр") во время взлета врезался в ангар на территории муниципального аэропорта Эддисон и загорелся.

Для расследования инцидента прибыли представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Национальный совет по безопасности на транспорте также принял решение направить своих специалистов для проведения расследования.

Ранее в США самолет рухнул на дом. Крушение произошло в Хоуп-Миллсе в штате Северная Каролина. В результате два человека погибли и один ранен. Уточняется, что на месте происшествия погибли пилот самолета и один из находившихся в доме людей. Еще один человек, который был в здании, с серьезными травмами госпитализирован. Причина аварии пока не известна.

апомним, ранее мы писали, что в России произошла очередная авиакатастрофа. В городе Нижнеангарск пассажирский самолет Ан-24 при посадке врезался в дом . Один из пассажиров снял на видео момент жесткой посадки самолета.

Кроме этого, вблизи села Млыны, Лохвицкого района Полтавской области произошла аварийная посадка самолета Ан-2 ("кукурузник"), после чего он полностью сгорел. В самолете находились два пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.

Также, ранее в Мексике разбился самолет. Самолет Bombardier Challenger 601, упавший в штате Коауила на севере Мексики, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Такое мнение экспертов обнародовала газета Milenio.

Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров . По оценкам специалистов, скорость воздушного судна в момент столкновения с землей могла составлять до 400 км/ч.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, крушение, самолет, погибшие, техас

Вы сейчас просматриваете новость " В США самолет врезался в ангар: есть жертвы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США самолет рухнул на дом: есть погибшие

28 июня, 15:56

Погиб пилот и один человек, который был в доме

Пассажирский самолет Boeing 777 экстренно посадили из-за угрозы взрыва

27 июня, 15:52

Истребители RAF Typhoon сопроводили пассажирский самолет до посадки

В резервном самолете президента Бразилии на саммит G20 нашли 39 кг кокаина

27 июня, 13:52

Офицер был задержан в Севилье в Испании

Военный самолет сбросил топливные баки на город в Индии

27 июня, 13:04

Причиной ЧП послужило столкновение с птицей

В ходе симуляций полетов была выявлена новая ошибка программного обеспечения Boeing-737 MAX

27 июня, 11:43

Некорректная работа ПО была выявлена на прошлой неделе в ходе симуляций полетов

Новое крушение самолета в России: появилось видео момента аварии

27 июня, 10:17

Пассажир снял жесткую посадку из салона самолета и даже были слышны крики во время столкновения

В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука

Назван самый полезный суп

Кому ждать обещанную прибавку к пенсии в июле

Жена правителя Дубая сбежала в Европу, забрав детей и $40 млн

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Названа самая вредная пищевая привычка

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

В людных местах — бинты и тонометры: Минздрав готовит новую реформу

29 июня, 07:19

В Минздраве хотят узаконить публичные аптечки и дефибрилляторы

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

28 июня, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Почему 22-летний парень жестоко убил девочку

Свежий опрос: сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

В Сибири целый город ушел под воду
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь