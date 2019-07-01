В США самолет врезался в ангар: есть жертвы

На момент катастрофы в ангаре никого не было

Фото: Tom Muller / Facebook.

Десять человек погибли при крушении небольшого двухмоторного самолета в Далласе в американском штате Техас. Об этом в воскресенье сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

По его данным, самолет Beechcraft BE-350 King Air ("Бичкрафт би-и-350 Кинг Эйр") во время взлета врезался в ангар на территории муниципального аэропорта Эддисон и загорелся.

Для расследования инцидента прибыли представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Национальный совет по безопасности на транспорте также принял решение направить своих специалистов для проведения расследования.

Ранее в США самолет рухнул на дом. Крушение произошло в Хоуп-Миллсе в штате Северная Каролина. В результате два человека погибли и один ранен. Уточняется, что на месте происшествия погибли пилот самолета и один из находившихся в доме людей. Еще один человек, который был в здании, с серьезными травмами госпитализирован. Причина аварии пока не известна.

апомним, ранее мы писали, что в России произошла очередная авиакатастрофа. В городе Нижнеангарск пассажирский самолет Ан-24 при посадке врезался в дом . Один из пассажиров снял на видео момент жесткой посадки самолета.

Кроме этого, вблизи села Млыны, Лохвицкого района Полтавской области произошла аварийная посадка самолета Ан-2 ("кукурузник"), после чего он полностью сгорел. В самолете находились два пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.

Также, ранее в Мексике разбился самолет. Самолет Bombardier Challenger 601, упавший в штате Коауила на севере Мексики, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Такое мнение экспертов обнародовала газета Milenio.

Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров . По оценкам специалистов, скорость воздушного судна в момент столкновения с землей могла составлять до 400 км/ч.

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