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В Конго произошла крупнейшая вспышка смертельной лихорадки Эбола

5 июня, 14:51

От вируса умерли две трети заболевших


В Конго зафиксирована мощная вспышка смертельной лихорадки Эбола – второй по силе в истории: заболели уже более двух тысяч человек, при этом две третьи случаев заболевания – со смертельным исходом.

Месяц назад Евросоюз выделил стране пять миллионов евро на борьбу с вирусом, однако население до сих пор не верит в то, что Эбола существует и за помощью не обращаются.

Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первыми симптомами являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль. За этим следуют нарушения функций почек и печени. Нынешняя вспышка болезни в ДРК уже десятая. Исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий отмечалась летальность от 25% до 90%.

Напомним, что в ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.


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Тег вирус, болезнь, лихорадка, эбола

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