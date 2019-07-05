Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В лагере альпинистов в Кыргызстане мужчина убил двух человек и скрылся с заложницей

5 июля, 10:59

Подозреваемый убил из карабина "Вепрь" заместителя начальника лагеря и рабочего, а также ранил ножом местного жителя

Карабин
Карабин. Фото: Нацполиция

Мужчина застрелил из карабина двух человек в лагере альпинистов "Хан-Тенгри" в Иссык-Кульской области на севере Кыргызстана и скрылся с заложницей, ведется операция по задержанию, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.

"В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области 29-летний местный житель Сергей Смирнов застрелил двух людей в столовой базового лагеря Хан-Тенгри", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый убил из карабина "Вепрь" заместителя начальника лагеря и рабочего, а также ранил ножом местного жителя, который пытался схватить стрелявшего.

"Смирнов после совершения преступления взял в заложницу 48-летнюю женщину и скрылся", – сказал представитель пресс-службы МВД Киргизии.

По данным ведомства, конфликт произошел на бытовой почве. На месте происшествия находится заместитель министра внутренних дел Киргизии Мирлан Каниметов, который руководит операцией по задержанию.

Ранее мы писали, что на самой высокой горе в мире Эвересте за одну неделю погибли семь альпинистов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег убийство, альпинисты, Кыргызстан

Вы сейчас просматриваете новость " В лагере альпинистов в Кыргызстане мужчина убил двух человек и скрылся с заложницей". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Визит Путина в Кыргызстан вызвал протест

28 марта, 11:56

Нурлана Карымшакова и его жену задержали и обвинили в разжигании нацрозни, за что им грозит до 10 лет тюрьмы

Жертвы группового изнасилования превратились в моделей на показе мод

10 января, 19:40

Участницами показа мод в Кыргызстане стали жертвы древнего и жестокого обычая

Путин продлил транзитные ограничения для украинских грузов

31 декабря 2018, 17:51

Ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Кыргыстан Россия ввела в 2016 году

Украина в ВТО пожаловалась на Кыргызстан и Армению

23 октября 2018, 12:49

У этих стран есть 60 дней, чтобы решить проблемные вопросы, не доводя дело до суда

Заря узнала первого соперника в квалификации Лиги Европы

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука

Стефанчук отреагировал на идею о русском языке для Донбасса

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Корбан заявил, что ЕСПЧ признал незаконными его задержание

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Грустная судьба чудесных советских актрис

Мир на Донбассе в обмен… На что?

Вчера, 07:51

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Почему 22-летний парень жестоко убил девочку

Самая горячая пятерка сезона!
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь