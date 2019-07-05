В лагере альпинистов в Кыргызстане мужчина убил двух человек и скрылся с заложницей

Подозреваемый убил из карабина "Вепрь" заместителя начальника лагеря и рабочего, а также ранил ножом местного жителя

Карабин. Фото: Нацполиция

Мужчина застрелил из карабина двух человек в лагере альпинистов "Хан-Тенгри" в Иссык-Кульской области на севере Кыргызстана и скрылся с заложницей, ведется операция по задержанию, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.

"В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области 29-летний местный житель Сергей Смирнов застрелил двух людей в столовой базового лагеря Хан-Тенгри", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый убил из карабина "Вепрь" заместителя начальника лагеря и рабочего, а также ранил ножом местного жителя, который пытался схватить стрелявшего.

"Смирнов после совершения преступления взял в заложницу 48-летнюю женщину и скрылся", – сказал представитель пресс-службы МВД Киргизии.

По данным ведомства, конфликт произошел на бытовой почве. На месте происшествия находится заместитель министра внутренних дел Киргизии Мирлан Каниметов, который руководит операцией по задержанию.

Ранее мы писали, что на самой высокой горе в мире Эвересте за одну неделю погибли семь альпинистов.

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