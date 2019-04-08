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В Малайзии автобус с иностранцами слетел в кювет: 10 человек погибли

Сегодня, 07:52

Еще 34 людей в результате аварии получили ранения

В Малайзии автобус с иностранцами слетел в кювет: 10 человек погибли Другие страны Еще 34 людей в результате аварии получили ранения

В Малайзии, в окрестностях Куала-Лумпура, автобус, в салоне которого находились иностранные рабочие, выехал с трассы и слетел в кювет. В ДТП погибли по крайней мере 10 человек, сообщают местные СМИ.

В результате аварии, которая произошла вечером 7 апреля, водитель и восемь пассажиров погибли на месте, еще один человек скончался в больнице. Кроме того, еще 34 человека получили ранения, их доставили в больницу.

На данный момент причина аварии неизвестна. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в конце прошлого года 11 человек погибли и 19 получили ранения после падения пассажирского автобуса в ущелье в индийском штате Джамму и Кашмир. Как выяснилось, водитель не справился с управлением на повороте, после чего автобус рухнул в 100-метровое ущелье.

Кроме того, в январе в Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус. Жертвами аварии стали шесть человек, еще около 50 пострадали

Мы также писали, что в России перевернулся автобус, перевозивший шахтеров. Жертвами ДТП стали и шесть человек, 16 – получили травмы.

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Тег автобус, ДТП, Малайзия, погибшие, кювет, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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