В Малайзии автобус с иностранцами слетел в кювет: 10 человек погибли
Еще 34 людей в результате аварии получили ранения
В результате аварии, которая произошла вечером 7 апреля, водитель и восемь пассажиров погибли на месте, еще один человек скончался в больнице. Кроме того, еще 34 человека получили ранения, их доставили в больницу.
На данный момент причина аварии неизвестна. Все обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, в конце прошлого года 11 человек погибли и 19 получили ранения после падения пассажирского автобуса в ущелье в индийском штате Джамму и Кашмир. Как выяснилось, водитель не справился с управлением на повороте, после чего автобус рухнул в 100-метровое ущелье.
Кроме того, в январе в Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус. Жертвами аварии стали шесть человек, еще около 50 пострадали
Мы также писали, что в России перевернулся автобус, перевозивший шахтеров. Жертвами ДТП стали и шесть человек, 16 – получили травмы.
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