В Малайзии из-за выброса химикатов в реку в больницы загремели сотни человек

Из-за чрезвычайного происшествия власти Малайзии закрыли более 110 школ

Фото: Pixabay

В Малайзии из-за выброса химикатов в реку в больницы загремели сотни человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9be/b64/5c89beb645c55.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9be/b64/5c89beb645c55.jpg 2019-03-14T04:48:39+02:00 Другие страны Из-за чрезвычайного происшествия власти Малайзии закрыли более 110 школ

В Малайзии в городе Пасир Гуданг в штате Джохор произошел выброс в реку Сунгай Ким опасных химикатов. Из-за инцидента в больницы попали сотни человек.

Из-за чрезвычайного происшествия власти Малайзии закрыли более 110 школ. Запрет для школьников будет действовать до особого распоряжения Министерства образования. Глава ведомства Мазли Малик оценил нынешнюю ситуацию на юге страны как "очень критичную".

От химикатов уже пострадали почти 400 горожан, большинство из которых госпитализированы. Правоохранительные органы установили, что причиной загрязнения стала нелегальная деятельность предприятия по вторичной переработке шин и резиновых изделий. Хозяин небольшого завода задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее в Малайзии произошло массовое отравление алкоголем со смертельным исходом. Жертвами отравления алкоголем в Малайзии стали 29 человек, полиция задержала производителей контрафакта.

Одновременно происходит изъятие партий двух сортов виски и пива, которые были изготовлены на нелегальных предприятиях. Эксперты установили, что причиной отравления стало повышенное содержание метилового спирта. В Малайзии в связи с высокими акцизами на алкоголь процветает подпольное производство.

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