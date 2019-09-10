В Малайзии мужчина нашел близнеца среди гостей на собственной свадьбе

Двойник был не просто похож, но и оделся аналогично

В Малайзии мужчина нашел своего двойника среди гостей на собственной свадьбе, которая оказалась случайным "шоу близнецов".

Свою копию во время празднования у друзей обнаружил Азли Юсуф: незнакомец был не просто похож, а казался просто отражением, в тех же очках и красной футболке. Судя по реакции Азли, близнец ему понравился.

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Напомним, ранее в Киеве, на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", состоялся благотворительный "Пикник ради жизни", в ходе которого был установлен оригинальный рекорд: сотни двойняшек и близнецов были одеты в одинаковую одежду, а некоторые родители оделись так же, как и их малыши.

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Во время мероприятия был установлен рекорд Украины "Наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации" — в этот день их насчитали 67.

Ранее мы неоднократно писали об австралийских сестрах серфингистках Коффи. Например, не так давно сестры показали, как помогают друг другу надевать нижнее белье.

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