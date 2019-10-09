В Мехико бетономешалка врезалась в автобус, есть пострадавшие

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы у машины для транспортировки бетонных смесей

/ Фото: televisa.com

Бетономешалка врезалась в автобус и несколько легковых автомобилей во вторник вечером в пригороде столицы Мексики, районе Санта-Фе. В ДТП пострадали не менее 15 человек, состояние восьми из них оценивается как тяжелое, сообщил телеканал Televisa.

Видео: televisa.com

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и несколько бригад скорой помощи, а также два вертолета спасательных служб.

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Власти приступили к расследованию обстоятельств столкновения. По предварительным данным, его причиной стал отказ тормозной системы у машины для транспортировки бетонных смесей.

Напомним, что ранее в России бетономешалка столкнулась с автомобилем: погибли пять человек. Водитель бетономешалки не справился с управлением.

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Как сообщали новости "Сегодня", за восемь месяцев 2019 года в Украине дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

В частности, общее количество ДТП выросло на 6,6% (за восемь месяцев 2018 года было зафиксировано 94 020 аварий).

В авариях пострадали 20 218 человек (в прошлом году за тот же период – 18 881), что на 7,1 процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за восемь месяцев на дорогах погибли 1919 человек, то в нынешнем – 1991, что на 3,8% больше.

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