В Мексике коронавирус унес почти 30 тысяч жизней

В Мексике за минувшие сутки зарегистрировали 648 смертей из-за пандемии коронавируса, на 175 больше, чем днем ранее. Общее число летальных исходов среди заболевших превысило 27,7 тыс. с 28 февраля. Об этом заявил главный эпидемиолог министерства здравоохранения Хосе Луис Аломия.

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"К сожалению, умерли 27 769 человек", — сказал он. Число заразившихся достигло 226 089, за последние 24 часа специалисты выявили еще 5 432 случая инфицирования, что на 1 627 выше показателя, зафиксированного в понедельник.

Хотя в июне в стране ежедневно регистрировалось в среднем более 4 тыс. заболевших, к настоящему времени в 18 из 32 ее регионов, включая Мехико, уровень эпидемической угрозы был снижен с максимального до высокого. Это позволяет приступить к возобновлению различных видов экономической деятельности, приостановленных из-за распространения инфекции.

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Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что пандемия в республике близится к завершению.

Также сообщалось, что в Мексике число заражений коронавирусом приближается к рекорду.

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