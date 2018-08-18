В Мексике обнаружили склад с крупнейшей партией наркотиков в истории страны

Подразделения морской пехоты Мексики обнаружили порядка 50 тонн, предположительно, кристаллического метамфетамина в штате Синалоа. Как сообщила в пятницу газета "Эксельсиор", речь идет о конфискации одной из крупнейших партий наркотиков в истории страны, – пишет ТАСС.

Запрещенные психоактивные вещества находились на двух складах в сельской местности в районе Алькойонки в 30 км от Кульякана, столицы штата. Там же была устроена подпольная нарколаборатория.

Власти полагают, что наркотики принадлежат одному из главарей наркокартеля "Синалоа" Исмаэлю Самбаде. Сведений о задержанных в ходе операции обнародовано не было.

Накануне сообщалось, что власти Мексики нанесли мощный удар по наркокартелю.

По данным издания, у бандитов были конфискованы 25 полуавтоматических винтовок AR-15, 20 АК-47, 30 пистолетов, восемь крупнокалиберных винтовок Barret, гранатомет и порядка 60 тысяч патронов, а также десять автомобилей. Кроме того, практически одновременно в нескольких городах южного штата Чьяпас были задержаны порядка 50 предполагаемых членов наркокартеля. У них также были изъяты оружие, автомобили и наркотики.

Ранее в Мексике одновременно расстреляли 15 человек в шести разных барах. В полиции вероятной причиной расстрелов назвали конфликт двух наркокартелей.

Напомним, в начале июня в мексиканском городе Саламанка, расположенном в центральном штате Гуанахуато, неизвестные расстреляли сотрудников полиции, шестеро из которых погибли.