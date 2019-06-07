В Мексике задержали 176 нелегальных мигрантов

Ожидается, что они будут выдворены из страны в ближайшее время

Фото: Lucas Jackson. Фото: Reuters

В Мексики полицейские задержали в штате Дуранго на севере страны автобусы с нелегальными мигрантами из Центральной Америки. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS со ссылкой на миграционную службу латиноамериканской страны.

На борту автобусов на границе с США, находились 176 человек, в том числе 50 детей. Ожидается, что они будут выдворены из страны в ближайшее время. Ранее из Мексики были депортированы 106 граждан Гондураса, которых задержали пару дней назад.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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