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В Минске автозак протаранил протестующих

9 августа, 23:48

Елена Вус Елена Вус

Толпу забрасывают светошумовыми гранатами

После проведения выборов президента во время акции протеста в Минске автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Инцидент произошел на проспекте Победителей.

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"Человек упал — к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего — у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей. Толпа выкрикивает "Убийцы!", – сообщил TUT.BY очевидец.

Также опубликовано видео, как в центре Минска человека тянут за руки по земле.

Видео: tut.by

Между тем, по информации Telegram-канала Mash, в некоторых городах страны ОМОН опускает щиты или вообще переходит на сторону людей.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошел основной день голосования. На пост главы государства претендовали пять кандидатов.

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По данным экзитпола, действующий президент Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8%, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая — 2,3%, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев — 1,1%, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Явка по состоянию на 18:00 составила 79%.

После объявления предварительных результатов, по всей стране начались жесткие столкновения протестующих с силовиками.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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