Белорусская оппозиция призвала честных госслужащих не бояться травли

Белорусская оппозиция продолжает доносить свою точку зрения категориям общества, являющимся опорами режима президента Александра Лукашенко. После того, как она призвала милицию и армию перейти на ее сторону, координационный комитет оппозиции обратился к госслужащим. Текст обращения в пятницу, 21 августа, опубликован на странице КС.

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Оппозиция напомнила, что Беларусь оказалась в очень серьезном политическом кризисе и, если не делать попыток его разрешения, он приобретет еще более острые формы. Страна будет втянута в затяжной конфликт с тяжелыми экономическими, социальными и психологическими последствиями.

Члены координационного совета подчеркнули, что не хотят эскалации противостояния, ведь политический кризис должен решаться мирным и цивилизованным путем. Но они видят, что самые высокопоставленные чиновники Беларуси вместо диалога и совместной выработки сценариев будущего, продолжают решать все накопившиеся проблемы "кровопусканием". В ход снова идут запугивания, давление, уголовные дела.

Оппозиционеры считают, что на ситуацию могут повлиять люди в госорганах, призванные служить Беларуси и ее народу.

"Во-первых, можно выразить свою позицию о происходящим в стране. Сейчас это важно. Для себя, для общества, для будущего, для истории.

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Во-вторых, можно предпринять усилия по налаживанию диалога с обществом. Еще раз подчеркнем – отрицание проблем или исключительно силовые методы их решения не приведут нашу страну ни к чему хорошему. Мы должны слышать и уважать друг друга. И решать конфликты на базе наших важнейших ценностей – правды, справедливости и законности, равенстве перед законом всех, в том числе власть имущих.

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В-третьих, важно понимать, что умные, честные, порядочные профессионалы в государственных органах будут востребованы всегда. Те, кто совершил серьезные преступления против своего народа, конечно же, должны понести ответственность. Но никакой травли остальных чиновников, правоохранителей, за то, что они находились на госслужбе в последние годы, мы считаем, быть не должно. Нам всем важно консолидироваться", – говорится в заявлении КС.

Оппозиция считает, что история дает шанс навсегда оставить в прошлом политику преследования оппонентов и постоянного поиска врагов внутри и снаружи мирной страны.

"Стать единой нацией. Мы обязаны им воспользоваться, если мы действительно хотим сохранить страну, хотим развития и независимости. И сейчас будущее действительно зависит от поступков каждого из нас", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с руководством силовиков.

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