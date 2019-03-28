В Минске сделали заявление о дальнейших отношениях с ЕС

Евросоюзу следует рассматривать Беларусь как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС

Фото: Flickr

В Минске сделали заявление о дальнейших отношениях с ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e98/f23/5c6e98f23d211.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e98/f23/5c6e98f23d211.jpg 2019-03-28T12:20:00+02:00 Другие страны Евросоюзу следует рассматривать Беларусь как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС

Беларусь пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом. Об этом в четверг заявил замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко на семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире".

"Евросоюзу следует рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС. У нас пока такого желания нет", - заявил Кравченко.

Кравченко также отметил, что Беларусь нацелена на то, чтобы оставаться суверенной страной.

Также Олег Кравченко считает, что Европейская комиссия должна начать диалог с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) наряду с техническими контактами.

"Европейская комиссия должна начать разговаривать с Евразийской экономической комиссией. Кое-какие технические контакты уже прошли в прошлом году, но этого недостаточно, - сказал дипломат. - Тот факт, что Еврокомиссия не хочет говорить с ЕЭК, пока не будут выполнены Минские соглашения, – это ошибка".

По его словам, Беларусь является полноправным членом Евразийского экономического союза, но также заинтересована в развитии отношений с Евросоюзом, который является для республики вторым торговым партнером после России. Он подчеркнул, что полноценный диалог между Еврокомиссией и ЕЭК "укрепил бы белорусский суверенитет, который, кажется, сейчас отрицается восприятием ЕАЭС как органа только одной из стран-членов".

Напомним, ранее Беларусь предложила ЕС заключить базовый договор.

Как известно, 15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять большую часть санкций с Беларуси.

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