Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Минске сделали заявление о дальнейших отношениях с ЕС

Сегодня, 12:20

Евросоюзу следует рассматривать Беларусь как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС

Фото: Flickr
В Минске сделали заявление о дальнейших отношениях с ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e98/f23/5c6e98f23d211.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e98/f23/5c6e98f23d211.jpg Другие страны Евросоюзу следует рассматривать Беларусь как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС

Беларусь пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом. Об этом в четверг заявил замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко на семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире".

"Евросоюзу следует рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС. У нас пока такого желания нет", - заявил Кравченко.

Кравченко также отметил, что Беларусь нацелена на то, чтобы оставаться суверенной страной.

Также Олег Кравченко считает, что Европейская комиссия должна начать диалог с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) наряду с техническими контактами.

"Европейская комиссия должна начать разговаривать с Евразийской экономической комиссией. Кое-какие технические контакты уже прошли в прошлом году, но этого недостаточно, - сказал дипломат. - Тот факт, что Еврокомиссия не хочет говорить с ЕЭК, пока не будут выполнены Минские соглашения, – это ошибка".

По его словам, Беларусь является полноправным членом Евразийского экономического союза, но также заинтересована в развитии отношений с Евросоюзом, который является для республики вторым торговым партнером после России. Он подчеркнул, что полноценный диалог между Еврокомиссией и ЕЭК "укрепил бы белорусский суверенитет, который, кажется, сейчас отрицается восприятием ЕАЭС как органа только одной из стран-членов".

Напомним, ранее Беларусь предложила ЕС заключить базовый договор.

Как известно, 15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять большую часть санкций с Беларуси.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Беларусь, Евросоюз, членство

Вы сейчас просматриваете новость " В Минске сделали заявление о дальнейших отношениях с ЕС". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко уволил губернатора из-за грязных коров

Вчера, 04:50

Глава государства остался недоволен показателями роста социально-экономического развития в регионе

Лукашенко увидел "Освенцим для коров" в Беларуси: президент не подбирал слов

26 марта, 17:49

Увидев жуткий бардак в одном из хозяйств, глава Беларуси отправил всех "под нож"

В центре Минска прошли массовые задержания

26 марта, 02:40

Всего речь идет о 12 задержанных. К концу дня всех их отпустили

В Минске прокомментировали слухи о слиянии Беларуси и РФ ради нового срока Путина

22 марта, 15:46

В Минске заявили, что ни о каком объединении Беларуси и России пока не может идти речи

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Коллеги Юлии Началовой рассказали, как на самом деле жила певица

Почему у ребенка принца Гарри и Меган Маркл будет другая фамилия

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Обильное питье: печальные последствия

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона

Первый супруг Юлии Началовой прокомментировал ее смерть