В Минске сделали заявление о дальнейших отношениях с ЕС
Евросоюзу следует рассматривать Беларусь как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС
Беларусь пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом. Об этом в четверг заявил замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко на семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире".
"Евросоюзу следует рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС. У нас пока такого желания нет", - заявил Кравченко.
Кравченко также отметил, что Беларусь нацелена на то, чтобы оставаться суверенной страной.
Также Олег Кравченко считает, что Европейская комиссия должна начать диалог с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) наряду с техническими контактами.
"Европейская комиссия должна начать разговаривать с Евразийской экономической комиссией. Кое-какие технические контакты уже прошли в прошлом году, но этого недостаточно, - сказал дипломат. - Тот факт, что Еврокомиссия не хочет говорить с ЕЭК, пока не будут выполнены Минские соглашения, – это ошибка".
По его словам, Беларусь является полноправным членом Евразийского экономического союза, но также заинтересована в развитии отношений с Евросоюзом, который является для республики вторым торговым партнером после России. Он подчеркнул, что полноценный диалог между Еврокомиссией и ЕЭК "укрепил бы белорусский суверенитет, который, кажется, сейчас отрицается восприятием ЕАЭС как органа только одной из стран-членов".
Напомним, ранее Беларусь предложила ЕС заключить базовый договор.
Как известно, 15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять большую часть санкций с Беларуси.
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