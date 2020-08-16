В Минске снова задерживают протестующих, – СМИ

Движение около 15 автозаков силовиков было зафиксировано в центре столицы Беларуси

В Беларуси участники акций против президента страны Александра Лукашенко в Минске рассказывают, что в разных районах города силовики задерживают протестующих, об этом cообщают беларусские СМИ.

Реклама

"Сообщают, что в нескольких районах Минска все-таки задерживают расходящихся с митинга людей", - пишет телеграм-канал издания TUT.BY.

Также, по информации издания, в столице Беларуси "около 15 автозаков, несколько автобусов и микроавтобусов, а также другая техника" двигались по проспекту Независимости в сторону Уручья.

Автозак в Минске 16 августа

В тренде Сбежавший в Британию внук Назарбаева умер – СМИ

Реклама

Напомним, в Беларуси 16 августа продолжаются протестные акции против Александра Лукашенко. Самые массовые акции прошли в Минске, но также масштабные демонстрации были и в других городах страны.

В то же время в столице Беларуси днем в воскресенье прошел митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, а паралеллельно ему – оппозиционная акция "Марш свободы".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама