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В Минске задержали водителя, сбившего сотрудника ГАИ

13 августа, 01:07

Елена Вус Елена Вус

Мужчина попытался скрыться с места происшествия

45-летний мужчина, который за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ на проспекте Победителей в Минске был задержан, сообщает пресс-служба МВД.

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"Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан", - говорится в сообщении ведомства.

Также в ведомстве подчеркнули, что для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие.

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Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение, добавили в МВД.

Как сообщалось, по данным ведомства, в этот же вечер около 20:30 на ул. Фрунзе в Барановичах также совершен наезд на сотрудника милиции. Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается. Сотрудник милиции госпитализирован.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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