Українська
$ 27,6
32,56
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

МВД Беларуси заявило, что еще на одного силовика наехали машиной

12 августа, 23:53

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Водитель, по утверждению полиции, сбежал

В Беларуси еще одного сотрудника правоохранительных органов сбили автомобилем. Второй инцидент произошел в Барановичах, сообщает пресс-служба МВД.

Реклама

По утверждению, около 20:30 водитель автомобиля Great Wall Hover наехал на милиционера и попытался скрыться. ГАИ начала преследовать и открыла огонь по колесам. Водителю удалось сбежать.

"Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается. Сотрудник милиции госпитализирован", – говорится в сообщении.

В тренде
"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)

Напомним, в Минске возле гостиницы "Юбилейная" сотрудник ГАИ пытался пистолетом разбить стекло остановленного им автомобиля, однако попал под колеса машины, когда водитель авто нажал педаль газа:

Видео МВД Беларуси

Сайт "Сегодня" писал, что после бойни в Беларуси массово увольняются милиционеры. А бывший милиционер Евгений Куц, который уволился из органов правопорядка в 2017 году в звании старшего сержанта, призвал своих бывших коллег не исполнять преступные приказы и обвинил сотрудников ОМОНа в том, что они бьются "не за ту сторону".

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь машина гаишник
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять