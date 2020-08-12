МВД Беларуси заявило, что еще на одного силовика наехали машиной

В Беларуси еще одного сотрудника правоохранительных органов сбили автомобилем. Второй инцидент произошел в Барановичах, сообщает пресс-служба МВД.

Реклама

По утверждению, около 20:30 водитель автомобиля Great Wall Hover наехал на милиционера и попытался скрыться. ГАИ начала преследовать и открыла огонь по колесам. Водителю удалось сбежать.

"Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается. Сотрудник милиции госпитализирован", – говорится в сообщении.

Напомним, в Минске возле гостиницы "Юбилейная" сотрудник ГАИ пытался пистолетом разбить стекло остановленного им автомобиля, однако попал под колеса машины, когда водитель авто нажал педаль газа:

Видео МВД Беларуси

Сайт "Сегодня" писал, что после бойни в Беларуси массово увольняются милиционеры. А бывший милиционер Евгений Куц, который уволился из органов правопорядка в 2017 году в звании старшего сержанта, призвал своих бывших коллег не исполнять преступные приказы и обвинил сотрудников ОМОНа в том, что они бьются "не за ту сторону".

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама