В Молдове рассказали, что изменилось на границе после введения Украиной военного положения

Пересекающие границу молдавские граждане могут столкнуться с более тщательным досмотром и проверкой документов

Более тщательный, чем обычно, досмотр и повышенное внимание при проверке документов – единственные изменения, с которыми столкнутся граждане Молдовы, пересекающие украинско-молдавскую границу после введения Украиной военного положения в ряде областей. Об этом проинформировал премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе брифинга во вторник после заседания правительства, специально посвященного этому вопросу.

"Контрольно-пропускные пункты функционируют в нормальном режиме", - уточнил Филип. При этом он не исключил, что пересекающие границу молдавские граждане могут столкнуться с более тщательным досмотром и проверкой документов, но заверил, что "причин для беспокойства нет".

Как сказал Филип, молдавские правоохранители также работают в обычном режиме. "Единственное, что изменилось, – это наблюдение за границей. Наши пограничники теперь внимательнее, особенно на приднестровском участке", – сказал Филип.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.