В НАТО ответили на угрозы России в адрес Македонии
России придется изменить подход к отношениям с Северной Македонией
Москве придется изменить подход к отношениям с Северной Македонией, несмотря на заявления о "последствиях" для балканской страны в случае присоединения к НАТО. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны в Брюсселе.
"России придется изменить подход к отношениям с Северной Македонией. Это право РФ – иметь такую позицию, но наша позиция заключается в том, что каждое отдельное государство может решать за себя. Не России определять, что страны делают со своей безопасностью. Мы и Северная Македония будем решать, должна ли эта страна быть членом НАТО или нет", – отметил представитель блока.
"Россия выразила свою позицию четко, но и наша позиция равносильно четкая: мы продолжаем придерживаться принципов ОБСЕ, Хельсинских соглашений – о том, что каждая европейская страна имеет право сама определять свои меры безопасности", - добавил он.
Представитель НАТО также подтвердил ожидания, что Скопье станет членом Альянса в начале 2020 года. По его словам, сейчас в НАТО не видят политических препятствий для процесса ратификации протокола о присоединении Македонии национальными парламентами стран-членов.
Ранее мы писали, что переименование Македонии вывело Кремль из себя.
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