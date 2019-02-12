Македония официально сменила название

Бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией

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Македония официально сменила название //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/336/dcc/5c6336dccb61a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/336/dcc/5c6336dccb61a.jpg 2019-02-12T23:14:00+02:00 Другие страны Бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией

Бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией.

Договор, неофициально известный как Преспенский – по месту его подписания, а также изменения в Конституцию страны об изменении ее названия и закон о введении этих изменений вступили в силу сегодня, 12 февраля, после официальной публикации в правительственном Официальном вестнике, сообщает Радио Свобода.

Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.

Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".

Как мы уже писали, это стало возможным после заключения так называемого Преспанского соглашения с Грецией, которая выступала против вступления страны в НАТО из-за региона Македония, который входит в Грецию.





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