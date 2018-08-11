В небе над Индонезией пропал самолет с людьми на борту

Сегодня, 14:59

К месту возможной авиакатастрофы направлены спасатели

Фото: AFP
Фото: AFP

Во время полета над над провинцией Папуа в Индонезии перестал выходить на связь самолет авиакомпании Dimonim Air, на борту которого было девять человек. Об этом пишет AFP.

"По словам жителей деревни Окатем, они услышали громкий рёв двигателей самолёта, а потом громкий взрыв", – отметил представитель местной полиции Майкл Мумбунан.

К месту возможной авиакатастрофы направлены спасатели. Подробности устанавливаются.

18 июля в США в воздухе столкнулись два самолета летной школы.  В каждом воздушном судне были пилот-инструктор и ученик, погибли четыре человека.

Напомним, в начале июня в США у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в океан. Два человека погибли, еще двое – пропали без вести.

Также в американском штате Оклахома вскоре после взлета с аэродрома разбился одномоторный самолет EA400. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил. Инцидент произошел в субботу, 4 августа. Власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, так как хотят прежде опознать все тела.
Индонезия, взрыв, самолет, пропал

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