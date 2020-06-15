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В небе над столицей Канады столкнулись два самолета: фото

15 июня, 09:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

В результате столкновения один из самолетов упал в воду

В небе над столицей Канады, Оттавой, около залива Констанс столкнулись два небольших пассажирских самолета. В результате один из самолетов упал в воду, пилот второго самолета смог осуществить аварийную посадку. Ранее в аэропорту канадского Торонто два самолета столкнулись на взлетной полосе.

В этот раз, как сообщает CBC, на борту упавшего в реку самолета, находился 70-летний пилот. По сообщению пожарной службы Оттавы, несколько лодок направились к месту происшествия и помогли спасти пилота сбитого самолета, который отправился на берег.

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Фото: twitter.com/CBCOttawa

В результате падения пилот получил мелкие травмы и царапины.

Второй самолет смог благополучно приземлиться в аэропорту Арнприор к западу от Оттавы, сообщили представители пожарной службы.

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На борту "Cessna 172" находилось трое взрослых и один ребенок. Никто не пострадал. Самолет при аварии получил повреждение носового колеса.

Фото: twitter.com/erin_mccracken

Ранее также сообщалось, что недалеко от города Калгари в канадской провинции Альберта столкнулись одномоторный самолет и двухместный планер.

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После столкновения самолет сумел приземлиться, а вот планер постигла печальная участь – он разбился и находившиеся в нем два человека погибли на месте.

Также новости "Сегодня" писали, что в Канаде у самолета отвалилось шасси при взлете.

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Канада самолет столкновение

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