В Непале из-за схода оползня погибли четыре человека

Вчера, 15:55

Еще пять человек считаются пропавшими без вести

Фото: AFP
Фото: AFP

На севере Непала в результате схода оползня четыре человека погибли, и еще 14 – серьезно пострадали. Еще пятеро считаются пропавшими без вести. 

Под оползнем, вызванном проливными дождями, оказались жилые постройки, гостиница и несколько автомобилей. К месту происшествия направлены команды спасателей и военнослужащие. Доступ в район затрудняют плохие метеоусловия и сход новых оползней на дороги. Из-за ливневых дождей с этим отдаленным регионом прервана телефонная связь, туда прекращена подача электроэнергии.

Ранее мы писали, что одесские спасатели предупреждают о возможном оползне на склоне в районе пляжей на 16-й станции Большого Фонтана.

Напомним, оползень в Раховском районе Закарпатской области перекрыл трассу "Мукачево-Рогатин".

Также сообщалось, что дорога к известному курорту Трускавец может уйти под землю. Все из-за огромной ямы, которая провалилась возле трассы над заброшенной калийной шахтой. Асфальт трескается и расползается. Обрыв уже размером с три футбольных поля. Под трассой, говорят ученые, сотни метров пустоты. Это бывшие шахты, где добывали калийную соль. Сейчас подземные дыры исследуют. Объезжать опасную трассу рекомендуют через Стебник.
Непал, оползень, погибшие, пропавшие без вести
Источник:

ТАСС

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