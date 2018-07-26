В Непале из-за схода оползня погибли четыре человека

Еще пять человек считаются пропавшими без вести

На севере Непала в результате схода оползня четыре человека погибли, и еще 14 – серьезно пострадали. Еще пятеро считаются пропавшими без вести.

Под оползнем, вызванном проливными дождями, оказались жилые постройки, гостиница и несколько автомобилей. К месту происшествия направлены команды спасателей и военнослужащие. Доступ в район затрудняют плохие метеоусловия и сход новых оползней на дороги. Из-за ливневых дождей с этим отдаленным регионом прервана телефонная связь, туда прекращена подача электроэнергии.

Ранее мы писали, что одесские спасатели предупреждают о возможном оползне на склоне в районе пляжей на 16-й станции Большого Фонтана.

Напомним, оползень в Раховском районе Закарпатской области перекрыл трассу "Мукачево-Рогатин".

Также сообщалось, что дорога к известному курорту Трускавец может уйти под землю. Все из-за огромной ямы, которая провалилась возле трассы над заброшенной калийной шахтой. Асфальт трескается и расползается. Обрыв уже размером с три футбольных поля. Под трассой, говорят ученые, сотни метров пустоты. Это бывшие шахты, где добывали калийную соль. Сейчас подземные дыры исследуют. Объезжать опасную трассу рекомендуют через Стебник.