Оползень на Закарпатье: перекрыта трасса "Мукачево – Рогатин"

Сегодня, 01:39

Оползень произошел вблизи села Деловое


Фото: moskal.in.ua

Фото: moskal.in.ua

Фото: moskal.in.ua

Фото: moskal.in.ua

Оползень в Раховском районе Закарпатской области перекрыл трассу "Мукачево-Рогатин". Об этом на своем официальном сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, разместив фото с места происшествия.

Оползень произошел в субботу, 26 мая, после 16 часов вблизи с. Деловое.

"Масса влажной земли с остатками старых и поваленных деревьев сошла с крутого склона прямо на трассу национального значения "Мукачево – Рогатин", которая после международной трассы "Киев – Чоп" является основной транспортной артерией Закарпатья. По обе стороны от смещения образовалась очередь из автомобилей", – говорится в сообщении.

По информации Москаля, на место выехали дорожные службы для расчистки дорог спецтехникой.

"Данных, что кто-то пострадал в результате оползня, нет, ситуация находится под контролем местной власти", – подчеркнул глава Закарпатской ОГА.

Ранее оползень на Закарпатье "похоронил" три дома, легковушку и повредил газопровод.

Напомним, недавно в высокогорном селе Билын Раховского района произошел оползень. Масса переувлажненной почвы, сошедшая с крутого склона, частично перекрыла автотрассу национального значения "Мукачево – Рогатин".

Также мы писали, что на Закарпатье в  марте этого года на автодороге областного значения Тячев -Усть-Черная – Дубовое (между населенными пунктами Нересница и Ганичи Тячевского района) произошел сход селевого потока и каменной породы, протяженностью около 10 метров. 
Закарпатье, трасса, оползень, мукачево, Геннадий Москаль

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Источник:

"Сегодня"

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