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В Непале умер самый маленький человек в мире

18 января, 11:29

Обладатель рекорда скончался на 28 году жизни

В Непале на 28-м году жизни умер самый маленький человек планеты − Хагендра Тапа Магар. Об этом сообщили на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

По словам друзей Магара, в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии. Он был госпитализирован в местную больницу 16 января, где умер на следующий день.

Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг. В 2010 году его рост составлял 67,08 см, что сделало его самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям.

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Магар оказался на семь сантиметров выше филиппинца Джунри Балавинга, который, однако, был лишен возможности стоять и двигаться из-за болезни.

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Впервые он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году.

Напомним, ранее мы писали о жителе Берлина Ларсе Мотца, который попал в Книге рекордов Гиннесса как подросток, с самым большим размером ноги – 16-летнему молодому человеку нужны ботинки 57-го размера.

Левая стопа Ларса достигает в длину 35,05 см, правая – 34,98 см. Такой обуви в магазинах Германии нет, приходится делать на заказ. Стоимость одной пары может достигать 1,2 тысяч евро. Расходы покрываются по медицинской страховке.

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Непал рекорд книга рекордов гиннеса

Источник: Сегодня

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