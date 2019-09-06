Шестнадцатилетний подросток попад в книгу рекордов Гиннесса с 57 размером ноги

Такой обуви в магазинах Германии нет, приходится делать на заказ

Фото: Б.Россинский

Житель Берлина Ларс Мотца попал в Книге рекордов Гиннесса как подросток, с самым большим размером ноги – 16-летнему молодому человеку нужны ботинки 57 размера.

Левая стопа Ларса достигает в длину 35,05 см, правая – 34,98 см. Такой обуви в магазинах Германии нет, приходится делать на заказ. Стоимость одной пары может достигать 1,2 тысяч евро. Расходы покрываются по медицинской страховке.

Кроме того, юноша учится на столяра и ему нужна специализированная обувь для работы в мастерской. Такие ботинки стоят 1,8 тысяч евро. Эти расходы покрывает Ведомство по делам труда.

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"Здорово, что этот рекорд принадлежит мне", – сказал агентству Ларс. При этом в быту юноша нередко сталкивается с проблемами. Ему, к примеру, трудно подниматься по ступенькам.

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"Проблемы будут и с автошколой", – сказал он. Сложно также со спортом – ни хоккей, ни футбол, ни баскетбол молодому человеку не подходят.

Как мы писали ранее, команда "Сегодня" установила национальный рекорд. Шесть журналистов одновременно подняли национальные флаги – на востоке, юге, севере, в самой высокой и самой низкой отметках Украины.

Журналист Анжела Слободян подняла флаг на самой западной точке Украины – в селе Соломоново на Закарпатье. Телевизионная группа "Сегодня" во главе с собственным корреспондентом в Ивано-Франковске Натальей Фармус сделала это в самой восточной отметке – селе Ранняя Заря Луганской области. Корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин поднял флаг на Говерле – самой высокой точке Украины.

На юге этим местом является мыс Сарыч в Крыму. Но из-за того, что полуостров сейчас оккупирован Россией, географы определили крайней южной точкой поселок Вилково в Одесской области. Там подняла флаг съемочная группа во главе с корреспонденткой "Сегодня" Еленой Орловой. Журналист Сергей Никифоров одновременно с пятью коллегами сделал то же самое в самой северной точке Украины –селе Гремяч Черниговской области.

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