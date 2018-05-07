В Нигерии неизвестные напали на деревню и убили более 50 жителей

Среди погибших были дети в возрасте до 10 лет

В Нигерии, где ранее двойной теракт унес жизни более 70 человек, неизвестные напали на деревню на севере страны и убили по меньшей мере 51 человека, в том числе детей.

Об этом сообщает ВВС.

"Среди погибших в поселке Гваска, в районе Бирнин Гвари в штате Кадуна были дети в возрасте до 10 лет", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, которым удалось спастись, нападавшие поджигали дома и стреляли, в результате чего началась паника, люди бежали, многие – в направлении к боевикам.

Есть предположение, что нападавшие принадлежат к банде угонщиков скота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Боевики убили 26 человек в Нигерии

Жители поселка требуют от президента страны Мухаммада Бухари срочного развертывания большего количества полицейских и военных для защиты населенных пунктов, в частности поселка Гваска.

Напомним, в конце ноября 2017 года в нигерийском городе Муби, штат Адамава в мечети подорвал себя террорист-смертник. Как минимум 50 человек погибли.

За несколько дней до этого террористы-смертники атаковали пригород Майдугури,столицы штата Борно на севере-востоке Нигерии. В результате серии взрывов 18 человек погибли, еще 29 получили ранения.

Ранее летом 2017 года 82 школьницы из лицея в нигерийском городе Чибок, похищенные боевиками радикального движения "Боко харам", были освобождены в штате Борно на северо-востоке Нигерии.