В Нигерии неизвестные похитили 15 человек

Как минимум 15 человек похитили при нападении вооруженных людей в штате Замфара на северо-западе Нигерии.

По данным агентства, инцидент произошел в выходные. В настоящий момент местонахождение похищенных остается неизвестным.

Как отмечает агентство, в воскресенье, 29 июля, правительство Нигерии объявило о развертывании сил безопасности в штате. Туда планируется отправить более тысячи военных.

Напомним, недавно западной части Нигерии вооруженные преступники на одной из трасс Бирнин – Гвари – Кадуна похитили как минимум 87 человек. Людей вывели из транспортных средств и увели в сторону лесов.

Ранее сообщалось, что в Нигерии пропали без вести 111 учениц школы после нападения боевиков террористической группировки "Боко Харам". Как сообщили в местной полиции, боевики совершили нападение на среднюю школу города Дапчи, штат Йобе, еще в понедельник, 19 февраля. После этого из школы исчезли 111 учениц. Их судьба по состоянию на сегодняшний день неизвестна.