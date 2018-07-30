В Нигерии неизвестные похитили 15 человек

Сегодня, 15:02

В настоящий момент местонахождение похищенных остается неизвестным

Фото: AFP
Фото: AFP

Как минимум 15 человек похитили при нападении вооруженных людей в штате Замфара на северо-западе Нигерии. 

По данным агентства, инцидент произошел в выходные. В настоящий момент местонахождение похищенных остается неизвестным.

Как отмечает агентство, в воскресенье, 29 июля, правительство Нигерии объявило о развертывании сил безопасности в штате. Туда планируется отправить более тысячи военных.

Напомним, недавно западной части Нигерии вооруженные преступники на одной из трасс Бирнин – Гвари – Кадуна похитили как минимум 87 человек. Людей вывели из транспортных средств и увели в сторону лесов.

Ранее сообщалось, что в Нигерии пропали без вести 111 учениц школы после нападения боевиков террористической группировки "Боко Харам". Как сообщили в местной полиции, боевики совершили нападение на среднюю школу города Дапчи, штат Йобе, еще в понедельник, 19 февраля. После этого из школы исчезли 111 учениц. Их судьба по состоянию на сегодняшний день неизвестна.

Отметим, боевики "Боко Харам" в апреле 2014 года похитили из лицея в Чибоке 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать. 
Нигерия, похищение
Источник:

ТАСС

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