В Нигерии в результате наводнений погибли более 100 человек

Сегодня, 03:02

Местные жители используют каноэ для передвижения

фото AFP
фото AFP

По меньшей мере сто человек погибли в результате наводнений в Нигерии. Об этом сообщает Reuters.

"По имеющимся данным, в 10 штатах погибло 100 человек после сильных дождей в последние дни", – заявил представитель Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA) Сани Датти. 

Он добавил, что ЧП объявлено в таких штатах, как Коги, Нигер, Анамбра и Дельта. Из них Коги и Нигер находятся в центре страны. 

Местные жители используют каноэ для передвижения. 

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Такое наводнение, как правило, происходит каждый год в сезон дождей, но это самое сильное с 2012 года. Наводнения в последние годы привели к тому, что сотни тысяч людей остались без жилья в Нигерии – самой густонаселенной стране Африки.

Ранее в Нигерии две сотни людей у города Джос стали жертвами кровавого конфликта между фермерами и пастухами, которые не смогли поделить землю. Обе стороны конфликта применяли огнестрельное оружие.  В регион стянули войска, и армейцы говорят, что число погибших может увеличиться. Ведь пострадавших – десятки, и большинство – в критическом состоянии. Сожжены целые поселения, в регионе объявлен комендантский час.

Не так давно боевики убили 26 человек в штате Замфара в северной части Нигерии. Вооруженные мужчины на мотоциклах напали на золотодобытчиков возле деревни Куру-Куру в районе Анка.

 Ранее 18 человек погибли и 29 пострадали в результате взрывов, которые устроили четыре террориста-смертника на северо-востоке Нигерии.Террористы-смертники атаковали пригород Майдугури, столицы штата Борно на севере-востоке Нигерии.
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