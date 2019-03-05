В Норвегии собака стала звездой Instagram
Талантливый пес любит подпевать известным артистам
Собака породы самоед из Норвегии стала звездой Instagram. Трехлетняя Гоуст (Ghost) имеет уже более 350 000 подписчиков.
Пользователям соцсети нравится видео, на котором животное подпевает известным музыкальным исполнителям.
Лай собаки очень мелодичный, поэтому ее пение нравится хозяевам и их гостям.
Напомним, что ранее пастушья собака, которая стерегла ретривера, рассмешила сеть. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.
А ранее в США собака спасла хозяев от страшной смерти. Когда полицейские заглянули во двор коттеджа, то поняли, что животное пыталось предупредить их о чрезвычайной ситуации.
Заметим, что ранее мы писали о том, что пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы. Мужчина очнулся, когда услышал лай своего любимчика.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Норвегии собака стала звездой Instagram". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США собака спасла хозяев от страшной смерти
Когда полицейские заглянули во двор коттеджа, то поняли, что животное пыталось предупредить их о чрезвычайной ситуации
Мать с грудным ребенком на руках бросилась под машину и спасла щенка
Женщина вернула потерянное животное хозяйке