В Норвегии собака стала звездой Instagram

Талантливый пес любит подпевать известным артистам

В Норвегии собака стала звездой Instagram 2019-03-05T17:28:00+02:00 Другие страны Талантливый пес любит подпевать известным артистам

Собака породы самоед из Норвегии стала звездой Instagram. Трехлетняя Гоуст (Ghost) имеет уже более 350 000 подписчиков.

Пользователям соцсети нравится видео, на котором животное подпевает известным музыкальным исполнителям.

Лай собаки очень мелодичный, поэтому ее пение нравится хозяевам и их гостям.

Напомним, что ранее пастушья собака, которая стерегла ретривера, рассмешила сеть. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

А ранее в США собака спасла хозяев от страшной смерти. Когда полицейские заглянули во двор коттеджа, то поняли, что животное пыталось предупредить их о чрезвычайной ситуации.

Заметим, что ранее мы писали о том, что пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы. Мужчина очнулся, когда услышал лай своего любимчика.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Норвегии собака стала звездой Instagram". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.