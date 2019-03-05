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В Норвегии собака стала звездой Instagram

Сегодня, 17:28

Талантливый пес любит подпевать известным артистам

В Норвегии собака стала звездой Instagram Другие страны Талантливый пес любит подпевать известным артистам

Собака породы самоед из Норвегии стала звездой Instagram. Трехлетняя Гоуст (Ghost) имеет уже более 350 000 подписчиков.

Пользователям соцсети нравится видео, на котором животное подпевает известным музыкальным исполнителям.

Лай собаки очень мелодичный, поэтому ее пение нравится хозяевам и их гостям.

Напомним, что ранее пастушья собака, которая стерегла ретривера, рассмешила сеть. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его. 

А ранее в США собака спасла хозяев от страшной смерти. Когда полицейские заглянули во двор коттеджа, то поняли, что животное пыталось предупредить их о чрезвычайной ситуации. 

Заметим, что ранее мы писали о том, что пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы. Мужчина очнулся, когда услышал лай своего любимчика. 

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Тег собака, пение, звезда, Instagram, самоед

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