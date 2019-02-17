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В Новой Зеландии во время тушения лесного пожара потерпел крушение вертолет

Сегодня, 08:19

Пилоту удалось выбраться из вертолета самостоятельно, его жизни ничего не угрожает

Фото: Flickr
В Новой Зеландии во время тушения лесного пожара потерпел крушение вертолет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1a9/a02/5c61a9a02c790.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1a9/a02/5c61a9a02c790.jpg Другие страны Пилоту удалось выбраться из вертолета самостоятельно, его жизни ничего не угрожает

В Новой Зеландии во время тушения лесного пожара потерпел крушение пожарный вертолет. Пилот сумел покинуть воздушное судно самостоятельно, сообщают местные СМИ.

Как сообщили в службе спасения Новой Зеландии, катастрофа произошла врайоне Пиджен Велли на Южном острове страны.

"На момент крушения, произошедшего по невыясненной причине, пожарная машина несла воду для сброса на масштабный лесной пожар. В кабине находился только пилот, которому удалось покинуть судно после крушения самостоятельно, в настоящий момент он проходит медицинское освидетельствование, его жизни ничего не угрожает", – рассказал диспетчер службы Роджер Болл.

По данным службы спасения, после аварии все работы воздушной спецтехники на месте лесных пожаров приостановлены, выясняются причины крушения. 

Ранее мы писали о том, что жара спровоцировала масштабные лесные пожары на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин. В связи со скоростью распространения огня в регионе уже объявили чрезвычайное положение.  С пламенем борются десятки бригад пожарных, а жителей около сотни домов пришлось эвакуировать – людей разместили в центрах гражданской обороны. 

Также мы сообщали о крушении военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула, в результате которого погибли четверо человек. 

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Тег крушение, вертолет, новая зеландия, пилот, лесные пожары

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Источник:

ТАСС

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