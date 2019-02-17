В Новой Зеландии во время тушения лесного пожара потерпел крушение вертолет
Пилоту удалось выбраться из вертолета самостоятельно, его жизни ничего не угрожает
В Новой Зеландии во время тушения лесного пожара потерпел крушение пожарный вертолет. Пилот сумел покинуть воздушное судно самостоятельно, сообщают местные СМИ.
Как сообщили в службе спасения Новой Зеландии, катастрофа произошла врайоне Пиджен Велли на Южном острове страны.
"На момент крушения, произошедшего по невыясненной причине, пожарная машина несла воду для сброса на масштабный лесной пожар. В кабине находился только пилот, которому удалось покинуть судно после крушения самостоятельно, в настоящий момент он проходит медицинское освидетельствование, его жизни ничего не угрожает", – рассказал диспетчер службы Роджер Болл.
По данным службы спасения, после аварии все работы воздушной спецтехники на месте лесных пожаров приостановлены, выясняются причины крушения.
Ранее мы писали о том, что жара спровоцировала масштабные лесные пожары на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин. В связи со скоростью распространения огня в регионе уже объявили чрезвычайное положение. С пламенем борются десятки бригад пожарных, а жителей около сотни домов пришлось эвакуировать – людей разместили в центрах гражданской обороны.
Также мы сообщали о крушении военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула, в результате которого погибли четверо человек.
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