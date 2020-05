В ОАЭ вспыхнул 40-этажный небоскреб: что произошло

В третьем по величине городе Объединённых Арабских Эмиратов Шардже, где есть много диковинок, которые нужно посетить, загорелся 40-этажный небоскреб.

Пламя охватило почти всё высоченное здание.

Жителей небоскреба и минимум пяти близлежащих зданий эвакуировали. О жертвах или пострадавших в результате пожара не сообщается. Но большое количество автомобилей было повреждено из-за обломков, падающих с высотного здания.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул в здании рядом с рестораном.

Sharjah fire: According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant.

Details...https://t.co/ECgPVKKWVk

Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/s8XEiZCIgc