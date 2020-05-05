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В ОАЭ вспыхнул 40-этажный небоскреб: что произошло

5 мая, 23:31

Елена Кузьмич

Информации о пострадавших или жертвах пока нет

/ Фото: Скриншот из видео

В третьем по величине городе Объединённых Арабских Эмиратов Шардже, где есть много диковинок, которые нужно посетить, загорелся 40-этажный небоскреб.

Пламя охватило почти всё высоченное здание.

Жителей небоскреба и минимум пяти близлежащих зданий эвакуировали. О жертвах или пострадавших в результате пожара не сообщается. Но большое количество автомобилей было повреждено из-за обломков, падающих с высотного здания.

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По словам очевидцев, пожар вспыхнул в здании рядом с рестораном.

Спустя некоторое время, по информации местных СМИ, пожар удалось потушить.

После пожара пять пожилых людей жаловались на затрудненное дыхание и им оказали медицинскую помощь на месте.

Пожар был потушен менее чем за три часа.

Видео: Mash

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Ранее сообщалось, что в Китае пожар охватил небоскреб. Огонь распространился по внешней обшивке здания на верхние этажи.

Также мы писали о ТОП-10 самых красивых небоскребов мира.

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ОАЭ небоскреб шардж пожар

Источник: Сегодня

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