В ОАЭ вспыхнул 40-этажный небоскреб: что произошло

В третьем по величине городе Объединённых Арабских Эмиратов Шардже, где есть много диковинок, которые нужно посетить, загорелся 40-этажный небоскреб.
Пламя охватило почти всё высоченное здание.
Жителей небоскреба и минимум пяти близлежащих зданий эвакуировали. О жертвах или пострадавших в результате пожара не сообщается. Но большое количество автомобилей было повреждено из-за обломков, падающих с высотного здания.
По словам очевидцев, пожар вспыхнул в здании рядом с рестораном.
Sharjah fire: According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant.— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020
Details...https://t.co/ECgPVKKWVk
Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/s8XEiZCIgc
Спустя некоторое время, по информации местных СМИ, пожар удалось потушить.
После пожара пять пожилых людей жаловались на затрудненное дыхание и им оказали медицинскую помощь на месте.
Пожар был потушен менее чем за три часа.
Ранее сообщалось, что в Китае пожар охватил небоскреб. Огонь распространился по внешней обшивке здания на верхние этажи.
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