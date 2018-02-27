Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: более 30 погибших, 300 раненых

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ночь на понедельник по местному времени, в течение понедельника зафиксировано несколько афтершоков

В провинциях Хела и Саутерн-Хайлендс (Папуа-Новая Гвинея) произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов. В результате более 30 человек погибли, более 300 преимущественно сельских жителей получили ранения. Об этом сообщает местное информагентство Postcourier.

"В столице Менди провинции Саутерн-Хайлендс погибло более 13 человек, еще 18 были убиты в наиболее пострадавших от землетрясения районах озера Кутубу и вулкана Босави этой же провинции", – говорится в сообщении.

В провинциях нарушено электроснабжение. В них направлены спасатели и военные. Также на дороги и реки сошли оползни, разрушив и повредив многие здания.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта почти полностью разрушена, все рейсы отменены.

Очаг землетрясения залегает на глубине 35 километров.

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Стоит напомнить, что 7 и 19 сентября 2017 года в Мексике произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен людей.

Еще одно землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло недавно близ побережья Перу: тогда погибли два человека. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Американские ученые ранее заявили об угрозе возникновения цунами из-за произошедшего землетрясения.

Также мы писали, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в китайской провинции Сычуань на юге центральной части страны. По данным Геологической службы США, его очаг залегал на глубине 10-13 км в 78 км к западу от города Гуанъюань.