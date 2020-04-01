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В ООН из-за коронавируса продлили удаленную работу до конца апреля

1 апреля, 05:36

Елена Кузьмич

Ранее президент США Дональд Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш вслед за властями США продлил меры социального дистанцирования для сотрудников Секретариата до конца месяца из-за распространения коронавируса.

"Проконсультировавшись со страшим руководящим составом, я принял решение о том, что текущие предписания о работе посредством телекоммуникационных технологий в штаб-квартире ООН будут продлены до 30 апреля 2020 года", – заявил в своем обращении к сотрудникам Организации Гутерриш.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля.

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В середине марте Гутерриш сообщил, что сотрудники Секретариата ООН с 16 марта и до 12 апреля будут работать удаленно.

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Как сообщал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, число сотрудников Организации, зараженных вирусом, достигло 86.

Ранее в ООН подсчитали, сколько нужно потратить на борьбу с коронавирусом. Но для начала требуется согласовать комплекс мер по стабилизации экономики и поддержке систем здравоохранения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который ранее призвал к глобальному прекращению огня, объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах. Цель плана общей стоимостью 2 млрд долларов – защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение вируса по земному шару, пояснил генсек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ООН коронавирус удаленная работа

Источник: Интерфакс

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