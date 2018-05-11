В Пакистане ограничат в правах дипломатов из США

Теперь им нельзя будет перемещаться по стране в машинах с тонированными стеклами, а их личные вещи будут обязательно проверять на границе

В Министерстве иностранных дел Пакистана сообщили о введении ограничений на передвижение и въезд для американских дипломатов. Необходимое уведомление направили в посольство США в Исламабаде. Об этом сообщает Wlns.com.

Эти ограничения коснутся визового режима, использования нескольких паспортов и дипномеров на автомобилях.

Также теперь личные вещи дипломатов из США обязательно будут проверять на границе. Они не смогут передвигаться по стране в автомобилях с тонированными стеклами и использовать сим-карты, не прошедшие перед этим биометрическую проверку и регистрацию. Также пакистанские власти смогут устанавливать необходимое радиооборудование в домах, арендуемых дипломатами.

Эти меры последовали в ответ на санкции США.

Напомним, недавно полицией Пакистана в селе Кирпи провинции Синд вовремя предприняты меры, чтобы не допустить брак 10-летней невесты с 50-летним мужчиной. Мать девочки Масмат Набиат объяснила полицейским, что была вынуждена согласиться на брак дочери с мужчиной на 40 лет старше из-за необходимости выплачивать кредит за операцию мужа.

Ранее власти Пакистана арестовали десять человек за участие в так называемом убийстве чести. 24-летний Абдул Хади и 19-летняя Хасина Биби расплатились жизнью за то, что вступили в брак без благословения родственников.