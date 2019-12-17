В Пакистане впервые разрешили казнить президента

В Пакистане признали виновным в государственной измене и приговорили к смертной казни 76-летнего экс-президента страны Первеза Мушаррафа.

Как сообщает газета Gulf News, соответствующее решение 17 декабря было вынесено Специальным судом Пакистана.

В частности, судья признал, что, решив ввести в 2007 году режим чрезвычайного положения и приказав арестовать всех членов Верховного суда, бывший глава государства нарушил положения Конституции и значительно расширил собственные полномочия.

Реклама

Отмечается, что впервые в истории суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему лидеру страны. Решение суда выносилось заочно – в 2016 году Мушаррафу разрешили вылететь в ОАЭ на лечение, где он находится до сих пор, утверждая, что из-за угрожающих его жизни проблем со здоровьем не может вернуться.

В тренде Джонсон изменил законопроект о Brexit: подробности

Адвокат Мушаррафа может обжаловать вынесенный приговор. Однако экс-президент проходит подозреваемым по четырем другим уголовным делам, включая убийство лидера националистов Акбара Бугти в 2006 году и убийство экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году.

Первез Мушарраф занимал должность президента Пакистана в 2001-2008 годах, придя к власти в результате госпереворота 1999-го года. В отставку он подал на фоне массовых протестов.

Напомним, несколько месяцев назад в Гондурасе приговорили к 58 годам тюрьмы бывшую первую леди Росу Элену Бонильи.