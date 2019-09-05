Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

В Латинской Америке жена экс-президента села на 60 лет в тюрьму

5 сентября, 14:49

Бывшую первую леди Гондураса признали виновной в крупных хищениях из казны

В Гондурасе, где борются со вспышкой лихорадки денге, приговорили к 58 годам тюрьмы бывшую первую леди Росу Элену Бонильи.

Таким образом, женщина проведет остаток своей жизни за решеткой. Кроме того, у нее конфисковано все имущество.

52-летнюю Бонильи признали виновной в незаконном завладении имуществом и мошенничестве. Следователи выяснили, что жена президента за четыре дня до его отставки перевела на свой счет более полумиллиона долларов.

Реклама

Кроме того, правоохранители предоставили факты, свидетельствующие о том, что Роса Элена выписала чеками более 800 тыс. долларов на подставных лиц и вывела из бюджета более 650 тыс., выделенных на социальные нужды граждан. Все это происходило, как считает следствие, в течение четырех лет, когда президентом Гондураса был муж арестованной – Порфирио Лобо.

В тренде
Переговоры на финишной прямой: Путин сделал громкое заявление по обмену заложниками
Владимир Путин

Экс-первую леди страны также обязали полностью вернуть награбленное и заплатить 10% штрафа.

Напомним, в прошлом месяце в столице Гондураса Тегусигальпе прошли протесты против президента Хуана Орландо Эрнандеса. Активисты требовали отставки главы государства, которого обвинили в том, что его предвыборную кампанию в 2013 году финансировала наркомафия.

Мы также писали о пожаре в посольстве США в Гондурасе. Причиной возгорания стали шины, которые протестующие выложили у дипломатического представительства, облили их бензином и подожгли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Гондурас коррупция тюрьма конфискация хищения

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шокFun
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочкиFun
В Турции рухнул мост с людьми и машиной: видео коллапса
В Турции рухнул мост с людьми и машиной: видео коллапсаДругие страны
Россия нашла
Россия нашла "союзника" в деле о сбитом на Донбассе "Боинге"Россия
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША

Новости партнеров

Loading...