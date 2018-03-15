В Палестине из-за атаки смертника погибли девять человек

В Палестине произошел взрыв возле блок-поста на окраине города Лахор.

Сотрудники полиции как раз принимали смену для охраны, когда себя подорвал террорист-смертник. Пока есть данные о девяти погибших и 20 раненых. Некоторые из них в критическом состоянии, поэтому власти не исключают: число жертв может возрасти.

Пока ни одна группа боевиков не взяла на себя ответственности за содеянное.

Напомним, 29 января, террористы атаковали военную академию в Кабуле. Тогда погибли 11 военнослужащих. Атаку провели пять террористов, причем двое из них, террористы-смертники, привели в действие взрывные устройства у входа в академию.

Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт. В подтверждение своих слов представитель движения опубликовал фотографию после взрыва в центре афганской столицы. В заявлении указано, что целью террористов был полицейский участок.

Также в центре столицы Афганистана – Кабуле прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб один человек и еще шестеро получили ранения. Взрыв произошел 24 февраля около 8:20 по местному времени (5:50 по Киеву) в районе Шашдарак. Самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.