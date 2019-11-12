В Польше стартует фестиваль "Украина в центре Люблина"

Впервые за все годы здесь будут уделять особое внимание крымско-татарской культуре

/ Фото: polradio.pl

В польском Люблине с 14 ноября стартует ХII фестиваль "Украина в центре Люблина" В программе – 18 различных событий.

Традиционно фестиваль начнется с конкурса знаний об Украине "Ukraina terra (in) congnita". В фестивале обычно участвуют люблинские школьники, а также украинцы, которые приехали в Люблин работать или учиться. В программе также – разнообразные мастер-классы, литературные встречи, концерты и выставки.

Впервые в этом году на фестивале пройдет презентация крымско – татарской культуры.Благодаря специально подготовленной программе киевской организации "Крымская инициатива", жители города узнают больше о национальном костюме и кухне крымских татар.

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На фестивале, среди прочего, состоится и встреча с проректором Украинского католического университета, львовянином Мирославом Мариновичем. Он, в частности, представит в Люблине свою книгу о Митрополите Андрее Шептицком.

Ранее сообщалось о том, как львовяне празднуют день города в стиле "ретро".

Ранее сообщалось, что известная американская газета The Washington Post в своей статье назвала лучшие украинские города для путешествий. Американцы посоветовали путешественникам в качестве обязательных туристических локаций в Украине посетить Киев и Львов.

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