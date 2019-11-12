Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

В Польше стартует фестиваль "Украина в центре Люблина"

12 ноября, 16:56

Впервые за все годы здесь будут уделять особое внимание крымско-татарской культуре

/ Фото: polradio.pl

В польском Люблине с 14 ноября стартует ХII фестиваль "Украина в центре Люблина" В программе – 18 различных событий.

Традиционно фестиваль начнется с конкурса знаний об Украине "Ukraina terra (in) congnita". В фестивале обычно участвуют люблинские школьники, а также украинцы, которые приехали в Люблин работать или учиться. В программе также – разнообразные мастер-классы, литературные встречи, концерты и выставки.

Впервые в этом году на фестивале пройдет презентация крымско – татарской культуры.Благодаря специально подготовленной программе киевской организации "Крымская инициатива", жители города узнают больше о национальном костюме и кухне крымских татар.

Реклама

На фестивале, среди прочего, состоится и встреча с проректором Украинского католического университета, львовянином Мирославом Мариновичем. Он, в частности, представит в Люблине свою книгу о Митрополите Андрее Шептицком.

В тренде
"Барыш века": эксперт объяснил, чем грозит России передача военных технологий Индии
Российский танк Т-90МС / Фото: militaryarms.ru

Ранее сообщалось о том, как львовяне празднуют день города в стиле "ретро".

Ранее сообщалось, что известная американская газета The Washington Post в своей статье назвала лучшие украинские города для путешествий. Американцы посоветовали путешественникам в качестве обязательных туристических локаций в Украине посетить Киев и Львов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Польша конкурсы крымские татары Люблин

Источник: polradio.pl

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызуна
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызунаДругие страны
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
"Вы убийцы и фашисты": русских в Сирии обвинили в гибели детей (видео)Другие страны
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в Беларуси
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в БеларусиДругие страны
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
Турция начала новую военную операцию против курдов
Турция начала новую военную операцию против курдовДругие страны

Новости партнеров

Loading...
загрузка...