В премьера Австралии бросили яйцом: видео
При обыске у задержанной недоброжелательницы обнаружили наркотики
Австралийские правоохранительные органы задержали в штате Новый Южный Уэльс женщину, которая напала на премьер-министра Скотта Моррисона, возглавившего правительство страны прошлым летом .
Как сообщает ABC, атака произошла 7 мая во время выступления Моррисона перед Национальной женской ассоциацией в городе Олбери.
Во время предвыборного мероприятия сзади к политику подошла 24-летняя женщина и бросила ему в затылок яйцо, но промахнулась.
Телохранители Моррисона сразу же вывели нарушительницу из помещения, при этом повалив на землю пожилую сторонницу главы правительства.
При обыске у активистки обнаружили наркотики, поэтому, помимо нападения, ей также предъявили обвинения в хранении запрещенных веществ.
У себя в Twitter австралийский премьер назвал выходку своей недоброжелательницы хулиганством "трусливых активистов, которые никого не уважают".
Напомним, что ранее Моррисон попал в другой конфуз – пресс-служба политика распространила его семейное фото, где его сняли с "третьей" ногой.
Мы также писали, что при Скотте Моррисоне правительство Австралии признало Иерусалим, а не Тель-Авив столицей Израиля.
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