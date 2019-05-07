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В премьера Австралии бросили яйцом: видео

7 мая, 11:37

При обыске у задержанной недоброжелательницы обнаружили наркотики

Скотт Моррисон. Фото: REUTERS/AAP Image/Mick Tsikas
Скотт Моррисон. Фото: REUTERS/AAP Image/Mick Tsikas.

Австралийские правоохранительные органы задержали в штате Новый Южный Уэльс женщину, которая напала на премьер-министра Скотта Моррисона, возглавившего правительство страны прошлым летом .

Как сообщает ABC, атака произошла 7 мая во время выступления Моррисона перед Национальной женской ассоциацией  в городе Олбери.

Во время предвыборного мероприятия сзади к политику подошла 24-летняя женщина и бросила ему в затылок яйцо, но промахнулась.

Телохранители Моррисона сразу же вывели нарушительницу из помещения, при этом повалив на землю пожилую сторонницу главы правительства.

При обыске у активистки обнаружили наркотики, поэтому, помимо нападения, ей также предъявили обвинения в хранении запрещенных веществ.

У себя в Twitter австралийский премьер назвал выходку своей недоброжелательницы хулиганством "трусливых активистов, которые никого не уважают".

Напомним, что ранее Моррисон попал в другой конфуз – пресс-служба политика распространила его семейное фото, где его сняли с "третьей" ногой.

Мы также писали, что при Скотте Моррисоне правительство Австралии признало Иерусалим, а не Тель-Авив столицей Израиля.

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Тег Австралия, нападение, атака, конфуз, яйцо, Моррисон

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