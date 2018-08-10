В результате авиаудара в Йемене погибли по меньшей мере 29 детей

Всего в результате авиаудара погибли по меньшей мере 47 человек

В результате авиаудара по школьному автобусу в северном Йемене погибли по меньшей мере 29 детей младше 15 лет, еще столько же были ранены.

Об этом информирует Международный комитет Красного Креста (МККК), сообщает DW.

"По меньшей мере 29 детей младше 15 лет погибли во время атаки на автобус в подконтрольном повстанцам-хуситам северном Йемене", – говорится в сообщении.

Всего в результате авиаудара погибли по меньшей мере 47 человек. Известно также о 48 раненых, среди которых 30 детей.

Как сообщалось, арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии во время авиаудара попала в школьный автобус на территории, которую удерживают повстанцы-хуситы.

Представители коалиции утверждают, что воздушная атака была нацелена на повстанцев, которые использовали детей как "живой щит".

Война в Йемене идет между хуситами и международно признанным правительством, которое пользуется военной поддержкой саудитов. В результате конфликта, который длится три года, погибли 10 тысяч человек, еще два миллиона стали беженцами или внутренне перемещенными лицами. Война повлекла тяжелый гуманитарный кризис в стране, в частности эпидемию холеры и нехватку продовольствия.