В результате серии взрывов в Афганистане пострадали более двух десятков человек

Сначала в городе взорвалась самодельная бомба, прикрепленная к автобусу

Фото: AFP

В столице Афганистана произошла серия взрывов, в результате которых есть погибшие и раненые. Об этом сообщает афганское агентство Tolo News.

В местном Министерстве внутренних дел рассказали, что сначала в Кабуле взорвалась прикрепленная к автобусу самодельная бомба. В автобусе находились студенты педагогического университета. По данным силовиков, взрыв произошел в людном месте. В результате погиб работник магазина, который находился возле автобуса, еще 17 человек пострадали.

Позже в Кабуле взорвались еще два самодельных устройства. Среди пострадавших в этих взрывах – афганский журналист Джавед Каргар и пятеро сотрудников сил безопасности.

На данный момент ни одна из группировок не взяла ответственность за взрывы.

Напомним, недавно в результате взрыва мины в южном Афганистане погибли семеро детей и еще двое получили ранения. Дети наступили на мину во время игры возле главной дороги.

Также ранее мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

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