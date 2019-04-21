В результате столкновений в Панкисском ущелье в Грузии пострадали 27 людей

Власти предупредили, что в случае нарушения порядка они будут строго реагировать

Фото: Pixabay

27 человек пострадали в ходе столкновений в Панкисском ущелье, где с утра проходит акция против строительства ГЭС на реке Алазани. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

Отмечают, что силы полиции направили на место, где сегодня должно было начаться строительство малой гидроэлектростанции "Хедори 3", по просьбе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"Группа местных жителей оказала сопротивление полиции. В частности, бросала в них палки и камни. Повреждена полицейская техника, был нанесен вред здоровью сотрудников полиции и протестующих", — отмечается в заявлении.

В министерстве отметили, что ситуация обострилась в то время, когда в полицейском отделении Телави начались переговоры властей с группой протестующих.

"Вооруженные дубинками и камнями лица оказали сопротивление полиции, и она была вынуждена применить специальные средства", — сказано в заявлении.

По данным ведомства, из 27 пострадавших было 15 полицейских, восемь сотрудников полиции находятся в больнице. Также власти предупредило граждан, что в случае нарушения порядка они будут реагировать со всей строгостью закона.

"Министерство внутренних дел призывает всех подчинятся требованиям полиции, которая действует в рамках закона. В противном случае, полиция будет действовать со всей строгостью и, в случае необходимости, будут применены специальные средства", — говорится в заявлении.

В данный момент ситуация в ущелье спокойная. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, глава Минприроды Леван Давиташвили и министр регионального развития Майя Цкитишвили встречаются со старейшинами.

Около 300 жителей Панкисского ущелья сегодня утром собрались у села Биркиани на акцию против строительства малой ГЭС на реке Алазани. Они окружили экскаватор и пытались не дать ему проехать. На место прибыл спецназ и оттеснил протестующих от спецтехники, применив слезоточивый газ.

Жители опасаются, что строительство ГЭС отрицательно скажется на окружающей среде, и они будут вынуждены покинуть свои дома. Между тем, власти заявляют, что ГЭС мощностью 5 мВт, не может негативно воздействовать на окружающую среду и создать какие-либо угрозы для местных жителей.

Раньше мы рассказывали, чтоеще в начале апреля в Грузии не прекращались снегопады, а столбики термометров показывали минус 7 градусов по Цельсию.

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